Сердар Таски зимой может перебраться в "Вердер"

Защитник "Спартака" Сердар Таски попал в сферу интересов "Вердера", сообщает Bild.Отмечается, что немецкий клуб уже начал переговоры с футболистом.Контракт Таски со "Спартаком" истекает летом 2019 года. Сегодня защитник не вошел в заявку команды на контрольный матч против "Астаны" (2:3).