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Сердар Таски зимой может перебраться в "Вердер"

Защитник "Спартака" Сердар Таски попал в сферу интересов "Вердера", сообщает Bild.

Отмечается, что немецкий клуб уже начал переговоры с футболистом.

Контракт Таски со "Спартаком" истекает летом 2019 года. Сегодня защитник не вошел в заявку команды на контрольный матч против "Астаны" (2:3).
Теги: Таски Спартак Вердер Трансферы
Сегодня, 21:07
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№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:26) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Везёт человеку - у людей будет работать, а не у негров
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (3)

Контракт Таски со "Спартаком" истекает летом 2019 года.
может летом 2018-го, а? smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 21:14) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Заголовок хороший. Слово "переползти", видимо, посчитали излишним? За один заголовок пора банить автора


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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