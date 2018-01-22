"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Санчеса

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса из "Арсенала".В честь этого события "МЮ" подготовил видеоролик, в котором чилиец играет на пианино гимн клуба Glory Glory Man United."Дамы и господа, пожалуйста, займите ваши места. Представляем Алексиса Санчеса", - говорится в сообщении.