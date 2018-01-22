Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Санчеса

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса из "Арсенала".

В честь этого события "МЮ" подготовил видеоролик, в котором чилиец играет на пианино гимн клуба Glory Glory Man United.

"Дамы и господа, пожалуйста, займите ваши места. Представляем Алексиса Санчеса", - говорится в сообщении.

Теги: Санчес Манчестер Юнайтед Арсенал Трансферы
Сегодня, 21:33
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (3)
online

Ну прям круто.
Регистрация: 27.07.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.