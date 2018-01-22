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Генрих Мхитарян стал игроком "Арсенала"

"Арсенал" объявил о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна.

29-летний армянин подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт. В обратном направлении проследовал форвард Алексис Санчес.

?Welcome to #Arsenal, @micki_taryan . . #WeAreTheArsenal #Mkhitaryan

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Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед Арсенал Трансферы
Сегодня, 21:42
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:56) #
  • -10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Перейти к ничтожеству Венгеру - это закончить с футболом - лучше бы в Анжи пошёл, больше бы было шансов
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (5)
online

Для михитиряна это плюс. Я думаю в арсенале он будет чувствовать комфортной
Регистрация: 27.07.2016
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