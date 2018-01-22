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Генрих Мхитарян: я всегда мечтал играть за "Арсенал"

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после перехода в стан "канониров". Ранее армянский хавбек выступал за "Манчестер Юнайтед".

"Я очень рад, что мы наконец закрыли эту сделку, и я очень счастлив быть здесь. Это мечта, ведь я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь, когда я здесь, я сделаю все возможное, чтобы этот клуб творил историю", - цитирует футболиста пресс-служба "Арсенала".
Теги: Мхитарян Арсенал
Сегодня, 22:05
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№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:25) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Генрих так же говорил когда переходил из Боруссии в МЮ.... не логично...так всё таки ...где Генрих мечтал играть....вот вопрос.....

Новичок "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян прокомментировал переход из дортмундской "Боруссии" в стан манкунианцев.

"Я очень горжусь тем, что стал игроком "МЮ“, этот переход — моя мечта. Очень рад получить возможность выступать за клуб с такой историей, надеюсь стать частью "МЮ" на долгие годы. Благодарю клуб и Жозе Моуринью за то, что они поверили в меня. Я верю, что игра за такой великий клуб поможет почтить память моего отца, который вдохновлял меня, когда я был молод", — цитирует Мхитаряна официальный сайт "МЮ".
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:23) #
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online

Генрих так же говорил когда переходил из Боруссии в МЮ.... не логично...так всё таки ...где Генрих мечтал играть....вот вопрос.....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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