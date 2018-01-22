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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Генрих Мхитарян: я всегда мечтал играть за "Арсенал"
Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после перехода в стан "канониров". Ранее армянский хавбек выступал за "Манчестер Юнайтед".
"Я очень рад, что мы наконец закрыли эту сделку, и я очень счастлив быть здесь. Это мечта, ведь я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь, когда я здесь, я сделаю все возможное, чтобы этот клуб творил историю", - цитирует футболиста пресс-служба "Арсенала".
"Я очень рад, что мы наконец закрыли эту сделку, и я очень счастлив быть здесь. Это мечта, ведь я всегда мечтал играть за "Арсенал". Теперь, когда я здесь, я сделаю все возможное, чтобы этот клуб творил историю", - цитирует футболиста пресс-служба "Арсенала".
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