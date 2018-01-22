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Алексис Санчес: "Манчестер Юнайтед" - самый большой клуб в мире

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес прокомментировал свой переход из "Арсенала".

"Я присоединился к самому большому клубу в мире. Я провел прекрасных три с половиной года в "Арсенале", и захвачу с собой очень позитивные воспоминания об этом великом клубе и его фанатах. Возможность играть на этом историческом стадионе и работать с Жозе Моуриньо была чем-то таким, от чего я не мог отказаться", – цитирует Санчеса официальный сайт "МЮ".
Теги: Санчес Арсенал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 23:06
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