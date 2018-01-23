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Клубы из ОАЭ интересуются Доменико Кришито

Защитник "Зенита" Доменико Кришито привлек внимание клубов из ОАЭ, передает Corriere dello Sport.

Ранее итальянцем интересовался "Дженоа", но генуэзцы не смогли удовлетворить финансовые запросы игрока.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 09:19
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