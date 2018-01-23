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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Артур Тлисов: было удивительно, что Гинер не только обо мне знает, но и дал указание помочь с жильем
Артур Тлисов: было удивительно, что Гинер не только обо мне знает, но и дал указание помочь с жильем
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Артур Тлисов: атмосфера, отношение к игрокам в ЦСКА такое, что ты всю душу своему делу отдаёшь
Артур Тлисов: атмосфера, отношение к игрокам в ЦСКА такое, что ты всю душу своему делу отдаёшь
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Главгосэкспертиза одобрила обновленные проекты стадионов в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (3)
Главгосэкспертиза одобрила обновленные проекты стадионов в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону (3)
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"Зенит" разгромил "Копенгаген", Панюков оформил дубль (18)
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Клубы из ОАЭ интересуются Доменико Кришито
Защитник "Зенита" Доменико Кришито привлек внимание клубов из ОАЭ, передает Corriere dello Sport.
Ранее итальянцем интересовался "Дженоа", но генуэзцы не смогли удовлетворить финансовые запросы игрока.
Ранее итальянцем интересовался "Дженоа", но генуэзцы не смогли удовлетворить финансовые запросы игрока.
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