Гарри Кейн признан игроком года в Англии

Great to win an award voted for by the fans. @England support home and away is always top class. Bring on the @FIFAWorldCup. #ThreeLions ??? pic.twitter.com/IRISvjKkNs — Harry Kane (@HKane) January 22, 2018

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн был признан лучшим футболистом Англии за 2017-й год по мнению болельщиков."Для меня большая честь стать обладателем награды. Год был незабываемым для меня", – цитирует Кейна официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.