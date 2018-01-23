Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Гарри Кейн признан игроком года в Англии

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн был признан лучшим футболистом Англии за 2017-й год по мнению болельщиков.

"Для меня большая честь стать обладателем награды. Год был незабываемым для меня", – цитирует Кейна официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Теги: Кейн
Сегодня, 09:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.