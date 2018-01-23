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Массажист "Зенита": не забуду, как Радимов зашел в раздевалку, а в бутсе кровь хлюпала

Массажист "Зенита" Сергей Колесников рассказал о случаях, связанных с повреждениями игроков.

"Никогда не забуду игру Лиги чемпионов с "Русенборгом". Кто-то из защитников приземлился Владиславу Радимову прямо на голеностоп шипами. Дыру пробил! Влад похромал и продолжил играть, но когда в перерыве зашёл в раздевалку, в бутсе хлюпала кровь: бульк-бульк. Как пулевое ранение! Заклеили и пошёл играть. Второй тайм отбегал. Утром просыпается – вся постель в крови. Я был поражён. Не люди – киборги! И так постоянно.

Все думают: вот они там халявят, но я сам немного играл и знаю, что такое удар по надкостнице или в бедро. Порой больно так, до тошноты! Мы же холодом не лечим – лишь снимаем болевой шок, чтобы человек мог встать и продолжить игру. Но гематомы, ушибы, надрывы – всё это остаётся.

У Саши Анюкова раз голеностоп так распух, что бутсу в перерыве не смог натянуть. Пришлось брать на размер больше – так и отыграл второй тайм в разных. Вова Быстров приходил с такими ногами – страшно смотреть было. Удивительный парень", - передает слова Колесникова "Чемпионат".
Теги: Зенит
Сегодня, 09:27
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4
(1)
№4 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:44) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: teacher
Четверых вратарей!

Четвертый был не из Спартака, а так все верно - говнюк покалечил четверых вратарей


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: teacher (Сегодня, 10:41) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НетуЧерного
киборги

Опять бандерложьи песни про 3,14доргов. Лучше расскажи, как хержаков трех спартаковских вратарей покалечил

Четверых вратарей! Пятерых вратарей! Кто больше?! С каждым разом прибавляют по одному вратарю. Скоро все травмы 2000-2016 годов на Кержа запишут.
Регистрация: 10.01.2017
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 10:12) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: НетуЧерного
спартаковских вратарей покалечил

красиво! раз ты говоришь
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 09:45) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
киборги

Опять бандерложьи песни про 3,14доргов. Лучше расскажи, как хержаков трех спартаковских вратарей покалечил


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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