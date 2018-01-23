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Артур Тлисов: было удивительно, что Гинер не только обо мне знает, но и дал указание помочь с жильем

Экс-полузащитник «Кубани» и ЦСКА Артур Тлисов в интервью порталу Rusfootball.info рассказал о своём пребывании в стане армейцев.

- У меня одни только положительные эмоции от пребывания в ЦСКА. Там было всё на высоком уровне. Гинер - очень серьёзный человек, селекция была на высшем уровне. Учитывалось буквально всё. Когда приходил в ЦСКА, мне было 18 лет. И Гинер лично дал, например, указание помочь мне с жильём. Для меня было удивительно то, что человек такого уровня не только вообще обо мне знает, но и обратил внимание и дал указание.

Я попал в команду молодым игроком. Несколько раз общался с Валерием Газзаевым. Он говорил о моих перспективах, подчеркивал некоторые мои качества. Но по тем временам задачи стояли такие, что, наверное, я не мог как-то сильно с ними тренеру быть полезен. Насколько, чтобы он ставил меня в состав. Были большие задачи и высокая ответственность.

Меня как-то потихоньку подпускали – например выпускали на тайм. Один раз даже гол забил с перепугу (смеётся). А так… Если бы я как-то сумел опередить время… Наверное, это был вопрос моего характера. Был слишком мягким.

Жалею? Да нет. Наверное, нет. Просто, когда мне было уже 28 лет, то говорил, что мою нынешнюю голову, и тому бы Тлисову в ЦСКА – тогда бы моя карьера сложилась совсем по-другому.

Сейчас, да, наверное, финансовая ситуация тоже сказывается на команде. Голова у Гончаренко светлая, и, наверное, эту голову было бы неплохо подпитать финансово. Тогда бы положение у команды было бы намного лучше, - рассказал Тлисов.
Теги: Тлисов Гинер ЦСКА
Сегодня, 09:32
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