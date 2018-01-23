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ФСБ потребовала остановить опасные производства на время ЧМ-2018

Несколько предприятий в 11 регионах России вынуждены будет остановить производство на время проведения чемпионата мира-2018, передает Коммерсант.

ФСБ обратилась с таким требованием к тем российским предприятиям, которые осуществляют опасное производство, в частности, используются опасные химические, биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества в Москве, Петербурге, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Самарской области, Татарстане, Мордовии и Кубани.

Отмечается, что многие из предприятий не планируют останавливать свое производство из-за возможности больших убытков. Такие организации должны будут представить ФСБ оценку рисков и максимально повысить меры безопасности.
Сегодня, 10:05
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№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 11:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: НетуЧерного
АЭС еще остановите

еще можно запретить гражданам России перемещаться по стране...комендантский час еще, чтоб не помешали гулять заграничным утыркам...ну и три раза "ку" перед дорогими гостями, если вдруг встретятся случайно...
Регистрация: 8.02.2011
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ДБЛ, БЛД! АЭС еще остановите, в Сосновом Бору под Питером, например. Ну реально - кретины


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: s.lysakov56 (Сегодня, 10:20) #
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Мало! Надо чтобы месяц жители из домов не выходили, пока гости дорогие не разъедутся.
Регистрация: 12.09.2014
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