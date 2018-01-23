Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Англии

Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.Зарплата 29-летнего чилийца в стане "красных дьяволов" составит около ?500 тысяч в неделю, передает The Guardian. Также в контракте Санчеса прописан бонус в размере ?7,5 млн, который он будет получать постепенно в течение четырех лет.