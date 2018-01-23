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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Плошник: раньше у нас был футбол, а сейчас это – политические игры (видео) (2)
Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Англии
Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.
Зарплата 29-летнего чилийца в стане "красных дьяволов" составит около ?500 тысяч в неделю, передает The Guardian. Также в контракте Санчеса прописан бонус в размере ?7,5 млн, который он будет получать постепенно в течение четырех лет.
Зарплата 29-летнего чилийца в стане "красных дьяволов" составит около ?500 тысяч в неделю, передает The Guardian. Также в контракте Санчеса прописан бонус в размере ?7,5 млн, который он будет получать постепенно в течение четырех лет.
January 22, 2018
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