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Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым игроком Англии

Новичок "Манчестер Юнайтед" нападающий Алексис Санчес стал самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии.

Зарплата 29-летнего чилийца в стане "красных дьяволов" составит около ?500 тысяч в неделю, передает The Guardian. Также в контракте Санчеса прописан бонус в размере ?7,5 млн, который он будет получать постепенно в течение четырех лет.

Теги: Санчес Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:11
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