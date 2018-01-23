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Георгию Джикии за твит о "шоколадках" грозит выговор, дисквалификация или крупный штраф

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев рассказал о возможном наказании для защитника "Спартака" Георгию Джикии за его твит про "шоколадки".

– Свою личную оценку этой истории дать не могу. Она может разойтись с мнением комитета, и мне потом будет очень неудобно.

– Что может грозить Джикии за нашумевший твит?

– Может быть выговор, небольшая дисквалификация или максимальное наказание – крупный денежный штраф.

– Удастся ли Джикии избежать санкций, учитывая, что он сейчас получил серьезную травму и выбыл на полгода?

– Вообще в таких ситуациях футболистам нужно быть максимально осторожными и думать головой. А что касается того, удастся ли избежать – не знаю, но травма к этому делу точно не имеет отношения. Если он действительно виноват, то должен понести наказание, независимо от своего повреждения. Правильно? Но итоговое решение вынесет комитет, – передает слова Андреева "СЭ".
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 10:16
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(6)
№12 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ипланы - профурсетки


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пока мы будем кланяться и извиняться на каждом шагу, перед каждой "шишкой" на ровном месте, к нам и будет такое отношение как по поводу олимпиады. Пора уже хоть немного ставить на место чинуш и наших и британцев, тем же "салом и им по мысалам". А Челоянцу до фени честь и совесть, ему бы только деньги содрать, и все лучше в свой карман.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: ramil Россия (Сегодня, 10:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главный враг футболиста это социальные сети.
Регистрация: 17.05.2016
№9 Написал: s.o.b. (Сегодня, 10:48) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Не комитет по этике, а чмошники и жополизы
Регистрация: 16.09.2010
№8 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
До тебя видать так и не доперло в чем серьезность этой несерьезной шутки.

Игнашевича дисквальни. "понятливый"


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№7 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 10:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А я за дисквалификацию на 10 ближайших матчей ЧР. Пусть подавятся "собаки женского пола" ;) А если серьезно, ну бред же, "шоколадки" ничего обидного в этом не видят, после этого вопрос должен быть закрыт и.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: НетуЧерного
А вот твит про шоколадок - все, пи*дец и Третья Мировая в одном флаконе...

До тебя видать так и не доперло в чем серьезность этой несерьезной шутки. Мат и угрозы Гинера в гейропе абсолютно никому неинтересны. А шоколадки - отличный повод для скандала обширного характера.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: teacher (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Оставьте парня в покое! Его жизнь и так боднула. Из-за фигни прицепились. Как будто нет других дел.
Регистрация: 10.01.2017
№4 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 10:28) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Оставили бы уже парня в покое, ему и так хреново...
Регистрация: 27.04.2009
№3 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 10:28) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
За этой шуткой фифа наблюдает. Накажут как нибудь обязательно в угоду им -сучковатым


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:22) #
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  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Какие люди у нас в комитете по этике! Себя не жалеют, ночей не спят! Все в трудах и заботах! Когда Гинер на заседании РФС разговаривает исключительно матом или угрожает главе РФС - это не событие для комитета по этике. А вот твит про шоколадок - все, пи*дец и Третья Мировая в одном флаконе...


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: safonas (Сегодня, 10:18) #
  • +11
  •  (17)

да в чем млять он виноват? что шутят в команде? разве кто-то из тех над кем он смеялся хоть слово в ответ сказали? все посмеялись и все, а вы ж сволочи раздули под дудку бритовскую , отвалите уже от игрока!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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