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Видеообзор: "Зенит" разгромил "Копенгаген", "Спартак" уступил "Астане" и другие матчи

Предлагаем Вашему вниманию подборку видеообзоров товарищеских матчей российских клубов, которые состоялись накануне.

"Зенит" – "Копенгаген" - 5:0

Голы: Панюков, 18, Заболотный, 27, Панюков, 35, Краневиттер, 62, Кокорин, 87

"Зенит" 1 тайм: Лунёв, Скроботов, Каккоев, Богаев, Жирков, Капленко, Ерохин, Полоз, Плетнев, Панюков, Заболотный

"Зенит" 2 тайм: Лодыгин, Терентьев, Мевля, Маммана, Краневиттер, Паредес, Кришито, Ригони, Кузяев, Кокорин, Дриусси

"Копенгаген": Ольсен, Вавро (Бенгтссон, 46), Бойлесен, Анкерсен, Люфтнер, Квист, Зека (Матич, 67), Фальк, Сков, Павлович (Куск, 66), Сотириу (Винд, 67).




"Спартак" – "Астана" - 2:3

Голы: Промес, 79 (пен), Роша, 89 - Станоевич, 19, Томасов, 32, Деспотович, 75.

"Спартак": Ребров (Максименко, 56), Комбаров, Боккетти (Петкович, 46), Кутепов, Ещенко (Рассказов, 64), Глушаков (Роша, 64), Фернандо (Пашалич, 46), Мельгарехо (Самедов, 46), Попов (Зобнин, 46), Промес (Бакаев, 82), Адриано (Зе Луиш, 46).

"Астана": Эрич (Павлов, 46), Бейсебеков (Шитов, 46), Постников (Логвиненко, 46), Зайнутдинов (Шомко, 46), Аничич (Малый, 46), Маевский (Граховац, 46), Станоевич (Кляйнхайслер, 46), Мужиков (Перцух, 46), Муртазаев (Деспотович, 46), Твумаси (Томасов, 23), Кабананга (Щеткин, 46).

Предупреждения: Деспотович, 59.






ЦСКА – "Хорсенс" - 2:2

Голы: Витиньо, 12 (пен), 55 - Квист, 3, Финнбогасон, 34.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Натхо, Кучаев, Головин, Дзагоев, Витиньо, Вернблум.

"Хорсенс": Йоронен, Людвиг (Андерсен, 80), Кортегор, Нюманн (Тойвомяки, 46), Тшиембе, Окосун, Торсен, Квист, Борринг, Крюгер (Мель, 62), Финнбогасон (Арндаль, 85).




"Краснодар" – "Локомотив" Тш - 2:1

Голы: Бобожонов, 9, Вандерсон, 12, Лаборде, 56

"Краснодар": Крицюк (Синицын, 46), Мартынович (Гранквист, 46), Янбаев (Стежко, 46), Нестеренко (Рамирес, 46 (Воробьёв, 84)), Калинин, Шишкин (Каборе, 46), Жоаозиньо (Перейра, 46), Жигулёв, Ристич, Воробьёв, Вандерсон (Классон, 46)

"Локомотив" Тш: Нестеров, Мустафаев, Тухтахуджаев, Мухаммадиев, Абдуллаев, Бикмаев, Мирзаев, Йелич, Каримов, Алибаев, Бобожонов

Предупреждения: Тухтахуджаев, 23, Вандерсон, 33, Перейра, 56

Теги: Спартак Зенит ЦСКА Краснодар
Сегодня, 10:53
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4
(1)
№4 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:36) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: НетуЧерного
На любой выкус

В этом матче Астана разгромно проиграла.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№3 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 11:31) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
голы на любой вкус

На любой выкус laughing


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гастэряну
а что не показали как Астана пищевику трёху отгрузила
голы на любой вкус

Это не толерантно.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:17) #
  • +4
  •  (6)
online

а что не показали как Астана пищевику трёху отгрузила
голы на любой вкус
Регистрация: 25.02.2016
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