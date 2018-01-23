Ликвидный обмен: зачем «МЮ» и «Арсенал» обменялись Мхитаряном и Алексисом Санчесом

Ликвидный обмен: зачем «МЮ» и «Арсенал» обменялись Мхитаряном и Алексисом СанчесомДлительная сага с уходом Алексиса Санчеса из «Арсенала» завершилась. Чилиец довольно неожиданно перебрался в «МЮ», хотя изначально в качестве покупателя назывались «Барселона» и «Манчестер Сити». Rusfootball.info – о главном переходе января, который устроил все стороны.Алексис Санчес оказался в Англии в 2014 году. До этого чилиец провёл в «Барселоне» три сезона, где он успел отличиться 39 раз. Переезд на север Лондона стал неожиданностью: пусть чилиец и не был ключевой фигурой в каталонском клубе, но свою игровую практику получал регулярно, а свой заключительный сезон в Испании завершил с личным рекордом результативности – 21 забитых мячом, из которых 19 пришлись на Примеру.Наставник «Арсенала» Арсен Венгер не является сторонником многомиллионных трансферов. Но ради переезда чилийца в Лондон босс «канониров» не поскупился на 42,5 миллиона евро. На тот момент этот трансфер был вторым по величине в истории клуба. Больше «Арсенал» платил только за Месута Озила, который годом ранее обошёлся лондонцам в 47 миллионов евро.В «Барселоне» Санчес успел стать чемпионом Испании, выиграть кубок короля, суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. В «Арсенал» он переезжал на пике карьеры, а Венгер явно рассчитывал, что сбор трофеев чилиец продолжит уже в Лондоне. В течение трёх сезонов, проведённых в «Арсенале», Санчес действительно пополнил список своих наград, но довольствоваться пришлось лишь двумя кубками Англии.Сам Санчес хоть и говорил о том, что ему комфортно в «Арсенале», не скрывал и негодования недостатком амбиций клуба. В прессу то и дело просачивались слухи о недовольстве чилийца трансферной политикой лондонцев. Пока клубы из Манчестера собирали сборные звёзд, «Арсенал» оставался в стороне, предпочитая более бюджетные варианты. Даже когда Венгер лез в клубную копилку, выкладывая более 40 миллионов евро, «канониры» подписывали перспективных, но отнюдь не топовых игроков. Можно вспомнить переезд в Лондон Гранита Джаки за 45 миллионов евро и Александра Ляказетта за 53 миллиона евро. Экс-форвард «Лиона» и вовсе установил новый рекорд «Арсенала» по сумме трансфера.Максималист Санчес, мечтающий о борьбе за самые высокие места, явно загрустил в Лондоне. В интервью он неоднократно говорил о том, что его будущее в команде будет зависеть от состава и задач. Видимо, чилиец окончательно разочаровался в происходящем в прошлом сезоне, когда «Арсенал» впервые за последние 20 лет не сумел попасть в Лигу чемпионов, заняв лишь 5-е место. В нынешнем сезоне дела «канониров» тоже складываются неважно. Лондонцы пока и вовсе идут на шестой строчке с отставанием в пять очков от четвёртого места. И самое главное, что в первой половине сезона лондонцы по игре явно уступали своим конкурентам.Генрих Мхитарян появился в Англии в 2016 году, когда Жозе Моуриньо возглавил «Манчестер Юнайтед». Португалец во время межсезонья решил подписать сразу трёх клиентов одиозного агента Мино Райолы. Так, в «МЮ» появились Ибрагимович, Погба и Мхитарян. За полузащитника сборной Армении англичане заплатили дортмндской «Боруссии» 42 миллиона евро.В отличие от Санчеса новичку «Манчестер Юнайтед» не удалось сразу стать игроком основы. Первую половину сезона он и вовсе просидел на скамейке запасных. В стартовых матчах АПЛ Мхитарян выходил на замену, получая не более тайма игрового времени. Затем полузащитник выбыл из-за травмы и пропустил несколько недель. А дебютировать в стартовом составе своей команды ему удалось лишь 14-м туре Премьер-Лиги в матче против «Эвертона».Когда Моуриньо спрашивали о Мхитаряне, португалец постоянно говорил о том, что ждёт от него большего. Воспитательные меры явно помогли: во второй половине сезона новичок «МЮ» регулярно появлялся в стартовом составе. Сезон он завершил с достойными показателями: 11 мячей и 5 результативных передач в 41 матче.В сезоне 2017/2018 Мхитарян сперва тоже был игроком основы, но после 10-го тура у него начались проблемы с попаданием в состав. С 12-го по 21-й туры капитан сборной Армении провёл на поле суммарно лишь 136 минут. При этом он даже не попал в заявку на шесть матчей «Юнайтед». Жозе Моуриньо вновь начал критиковать Мхитаряна и делал это даже жёстче, чем в прошлом сезоне. По всей видимости, «Микки» так и не удалось правильным образом ответить на критику тренера. С конца осени уже было понятно, что Мхитарян с большой долей вероятности покинет клуб. Впрочем, тогда более реалистичным вариантом выглядел переезд в Италию, где вроде бы в услугах Мхитаряна был заинтересован «Интер».«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» оформили прямой обмен без каких-либо доплат. В выигрыше остались все стороны. Алексис Санчес в открытом письме фанатам «Арсенала» напомнил об истории с Тьерри Анри, который ушёл в «Барселону» за титулами. Тогда француз сказал, что не может ждать пока молодёжь «Арсенала» окрепнет, чтобы вести борьбу за чемпионство. Впрочем, чилиец не остался в накладе и в финансовом плане. «МЮ» сделал его самых высокооплачиваемым игроком АПЛ с зарплатой почти в полмиллиона фунтов в неделю. В эту сумму вошли так называемые имиджевые права (использование образа Санчеса в рекламе). Ещё около 15 миллионов фунтов получил агент Алексиса Санчеса. При этом «Юнайтед» не пришлось ничего платить «Арсеналу» за трансфер, хотя в случае прямой продажи сумма могла быть довольно большой. Вряд ли стоимость Мхитаряна бы сравнилась с ценником Санчеса. По крайней мере, на полузащитника сборной Армении такого спроса, как на чилийца, не было. В интернете уже раскопали фотографию из юности Санчеса, в которой он позирует в кофте «Юнайтед». Новичок «МЮ» уже заявил, что очень рад переходу в «самый большой клуб мира». Высоко о чилийце отозвался и Жозе Моуриньо, назвавший его одним из лучших атакующих игроков современного футбола. Сейчас Алексису 29 лет, отыграть ещё два-три сезона на самом высоком уровне он сможет.В то же время Мхитарян сохранил довольно высокую зарплату в «Арсенале». Его оклад теперь будет составлять чуть более 200 000 фунтов в неделю. Пусть эта сумма не идёт в сравнение с зарплатой Санчеса, но зато «Микки» получит хороший шанс проявить себя. Да и в 2009 году он называл «Арсенал» своим любимым клубом. После подписания контракта с «канонирами» Генрих Мхитарян сказал, что он всегда мечтал играть за «Арсенал». Не поскупился на похвалу и Арсен Венгер, назвавший Мхитаряна «всесторонне развитым игроком». Наставник «Арсенала» явно остался доволен сделкой: Санчес в любом случае покинул бы лондонский клуб следующим летом бесплатно, а так «канониры» сумели получить за него игрока с номинальной стоимостью в 25-30 миллионов евро.Стоит отметить не только финансовую составляющую этой сделки, но и тактические вопросы. Пожалуй, сложно сегодня представить игроков, которые бы больше подходили «Юнайтед» и «Арсеналу», чем Санчес и Мхитарян, соответственно. Алексис Санчес – максималист, футболист с непростым характером, но настоящий боец, готовый в одиночку тащить на себе команду. Таких игроков Жозе Моуриньо всегда любил и, что самое главное, умел с ними работать. В плане личностных качеств Санчеса в определённой степени можно сравнить со Златаном. Швед всегда восторженно отзывался о Моуриньо.В нынешней формации «МЮ» не было места такому тонкому игроку, как Мхитарян. Быстрый переход из обороны в атаку, стремительные контратаки с длинными передачами через половину поля, забросы на Лукаку и Ибрагимовича, использование крайних форвардов для входа в штрафную и ударов по воротам – всё это и есть фирменная игра Моуриньо в «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» Мхитарян фактически дублировал Мату, но испанец, всё же, является более разносторонним игроком. И то его нельзя назвать «железным» игроком стартового состава «МЮ», чего уж говорить о Мхитаряне.Возиться с мячом, переходить в атаку с помощью короткого паса, делать проникающие передачи низом – это отлично умеет Мхитарян, но такие навыки нужны для позиционных атак, которые у «Юнайтед» при Моуриньо явно хромают. Да и сам Жозе, по всей видимости, не слишком страдает от этого.Лукаку в современном «МЮ» выполняет роль не только завершителя атак, но ещё и форварда, который отвлекает внимание защитников соперника. Он освобождает пространство для крайних форвардов. Этим идеально умеет пользоваться, к примеру, Марсиаль. Француз в нынешнем сезоне забил уже 11 мячей и сделал 9 результативных передач, приняв участие в 32 матчах. В прошлом сезоне Марсьиаль выходил на поле 42 раза, но записал на свой счёт 8 голов и 8 ассистов. Наверняка, высокая результативность будет и у Санчеса, который получит пространство на краю штрафной соперника. Атакующий трезубец с Лукаку в центре и двумя быстрыми форвардами, смещающимися с фланга в центр штрафной, должен стать убойным оружием «Юнайтед».В то же время и «Арсенал» идеально подходит для Мхитаряна. Короткий пас, стеночки и контроль мяча – именно та игра, в которой хорош капитан сборной Армении. Здесь уже можно провести аналогию с Андреем Аршавиным в лондонском клубе. Когда россиянин был в полном порядке, Венгер отводил ему важную роль. Велика вероятность, что «Микки» повторит путь героя Евро-2008.