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Валерий Рейнгольд: как игрок, мне кажется, Дзюба закончился

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение о ситуации с экс-форвардом красно-белых Артемом Дзюбой в "Зените".

"Вспоминаю наш старый разговор, когда Дзюба перешел в "Зенит". Я сказал, что он выбрал не ту команду. В "Зените" он не заиграет. КПД Дзюбы не годится для игры в "Зените".

Никогда в жизни ни один тренер будет строить футбол, чтобы команда играла на одного человека. И без разницы Манчини это или кто-то другой. Как игрок, мне кажется, Дзюба закончился.

Вижу по его поведению, что он не особо рвется играть в футбол. Я так понимаю, что его устраивает положение во втором составе, а надо бежать. И новый клуб надо выбирать самому, а не сваливать на агента, чтобы он на подносе принес новое предложение с шикарной зарплатой. 3 миллиона евро никто ему не даст.

Если с Дзюбой все было ясно, ситуация с Шатовым меня поразила. Он совсем недавно был твердым игроком основы "Зенита" и выделялся в нашем футболе. В связке со Смольниковым они чудеса творили. Куда все делось? Непонятно.

Это говорит о том, что некоторым футболистам надо менять отношение к себе. Кто-то это понимает. Например, Кокорин и Смолов. Критика довела их до ума. Стали больше двигаться, атаковать и лезть в штрафную. Никаких претензий к нем. Они все правильно поняли. Эти не поняли. Но если бы я был тренером "Спартака", взял бы Шатова в команду", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
Теги: Рейнгольд Дзюба
Сегодня, 11:28
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№2 Написал: casabl (Сегодня, 11:35) #
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Давно было ясно, что его амплуа совершенно н вписывается в схему Зенита.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№1 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 11:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Утоп в болоте


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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