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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: как игрок, мне кажется, Дзюба закончился
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказал мнение о ситуации с экс-форвардом красно-белых Артемом Дзюбой в "Зените".
"Вспоминаю наш старый разговор, когда Дзюба перешел в "Зенит". Я сказал, что он выбрал не ту команду. В "Зените" он не заиграет. КПД Дзюбы не годится для игры в "Зените".
Никогда в жизни ни один тренер будет строить футбол, чтобы команда играла на одного человека. И без разницы Манчини это или кто-то другой. Как игрок, мне кажется, Дзюба закончился.
Вижу по его поведению, что он не особо рвется играть в футбол. Я так понимаю, что его устраивает положение во втором составе, а надо бежать. И новый клуб надо выбирать самому, а не сваливать на агента, чтобы он на подносе принес новое предложение с шикарной зарплатой. 3 миллиона евро никто ему не даст.
Если с Дзюбой все было ясно, ситуация с Шатовым меня поразила. Он совсем недавно был твердым игроком основы "Зенита" и выделялся в нашем футболе. В связке со Смольниковым они чудеса творили. Куда все делось? Непонятно.
Это говорит о том, что некоторым футболистам надо менять отношение к себе. Кто-то это понимает. Например, Кокорин и Смолов. Критика довела их до ума. Стали больше двигаться, атаковать и лезть в штрафную. Никаких претензий к нем. Они все правильно поняли. Эти не поняли. Но если бы я был тренером "Спартака", взял бы Шатова в команду", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
"Вспоминаю наш старый разговор, когда Дзюба перешел в "Зенит". Я сказал, что он выбрал не ту команду. В "Зените" он не заиграет. КПД Дзюбы не годится для игры в "Зените".
Никогда в жизни ни один тренер будет строить футбол, чтобы команда играла на одного человека. И без разницы Манчини это или кто-то другой. Как игрок, мне кажется, Дзюба закончился.
Вижу по его поведению, что он не особо рвется играть в футбол. Я так понимаю, что его устраивает положение во втором составе, а надо бежать. И новый клуб надо выбирать самому, а не сваливать на агента, чтобы он на подносе принес новое предложение с шикарной зарплатой. 3 миллиона евро никто ему не даст.
Если с Дзюбой все было ясно, ситуация с Шатовым меня поразила. Он совсем недавно был твердым игроком основы "Зенита" и выделялся в нашем футболе. В связке со Смольниковым они чудеса творили. Куда все делось? Непонятно.
Это говорит о том, что некоторым футболистам надо менять отношение к себе. Кто-то это понимает. Например, Кокорин и Смолов. Критика довела их до ума. Стали больше двигаться, атаковать и лезть в штрафную. Никаких претензий к нем. Они все правильно поняли. Эти не поняли. Но если бы я был тренером "Спартака", взял бы Шатова в команду", - передает слова Рейнгольда "Советский спорт".
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