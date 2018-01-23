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Лассана Диарра перешел в "ПСЖ"

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Лассана Диарра стал игроком "ПСЖ", сообщает пресс-служба парижан.

33-летний француз заключил контракт до июня 2019 года.

Напомним, в декабре футболист стал свободным агентом, расторгнув контракт с "Аль-Джазирой".
Теги: Диарра ПСЖ Трансферы
Сегодня, 21:20
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