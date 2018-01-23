Лассана Диарра перешел в "ПСЖ"

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Анжи" Лассана Диарра стал игроком "ПСЖ", сообщает пресс-служба парижан.33-летний француз заключил контракт до июня 2019 года.Напомним, в декабре футболист стал свободным агентом, расторгнув контракт с "Аль-Джазирой".