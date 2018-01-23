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Георгий Джикия: Джикия был успешно прооперирован и чувствует себя хорошо

Защитник "Спартака" Георгий Джикия опубликовал фотографию после операции по поводу травмы передней крестообразной связки колена.

"Джикия был успешно прооперирован и после съеденного круассана, чувствует себя хорошо", – написал Джикия.

Напомним, 24-летний защитник получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1).

Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 21:56
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16
(4)
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:07) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kytarba
Посмотрев частично товарняки "Спартака",убедился команда второй раз подряд может стать чемпионом..дело не в результатах,а, в грамотной подходе к играм ПЛ России,где пока не форсируется игровая форма игроков,но виден большой потенциал команды..
Кутепову хватит мастерство на 10 игр,чтоб безболезненно заменит Джикия,тем более какой шанс имеет попасть на ЧМ.Если говорит о ЧМ,то Зобнин имеет все шансы после ЧМ попасть в элитный клуб Евро.тоже большой стимул для футболиста отыграть эти 10 или сколько игр на подъеме и на эмоциях для пользы прежде всего себя и естественно команды.Промес ,которого не будет на ЧМ тоже через ПЛ России обратит на себя внимание скаутов,как и в играх кубка Евро.чтоб попасть в ту команду или в тот чемпионат о котором мечтает,чемпионства на сей раз ему нужен,как воздух.Лучшие футболисты не только "Спартака" ну и ПЛ России Фернандо и Адриано все сделают для того,чтоб Бразилия возмущалась blush почему этих игроков нет в сборной..Роша думаю будет открытием весеннего части чемпионата..да и Карерра в тайне подумывает если не об Ювентусе",то о клубе из серии А и чемпионства и ему необходим. И Рос.игроки команды в преддверии ЧМ в России все сделает для того,чтоб попасть в сборную страны,напр.Селихов.В купе все этого на мой взгляд большие шансы на чемпионства у "Спартака",как и успешная игра в лиги ЕВРО.Предвижу ответы,что футболисты и других клубов так же мыслят о своем будущем,как и футболисты Спартака",правильно,но обще командная игра "Спартака" до большого перерыва была ярче всех,не смотря на провал в дебюте чемпионата..

Поросята, айда лизать ему зад, он-то вылизал ваш до блеска.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: Alter ego (Сегодня, 23:06) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Быстрейшего выздоровления и ждем на поле. Нормальный парень, хороший защитник, классный соперник.
Регистрация: 17.05.2017
№14 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 23:04) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Химки»
Посмотрев частично товарняки "Спартака",убедился команда второй раз подряд может стать чемпионом..дело не в результатах,а, в грамотной подходе к играм ПЛ России,где пока не форсируется игровая форма игроков,но виден большой потенциал команды..
Кутепову хватит мастерство на 10 игр,чтоб безболезненно заменит Джикия,тем более какой шанс имеет попасть на ЧМ.Если говорит о ЧМ,то Зобнин имеет все шансы после ЧМ попасть в элитный клуб Евро.тоже большой стимул для футболиста отыграть эти 10 или сколько игр на подъеме и на эмоциях для пользы прежде всего себя и естественно команды.Промес ,которого не будет на ЧМ тоже постарается через ПЛ России обратит на себя внимание скаутов,как и в играх кубка Евро.чтоб попасть в ту команду или в тот чемпионат о котором мечтает,чемпионства на сей раз ему нужен,как воздух.Лучшие футболисты не только "Спартака" ну и ПЛ России Фернандо и Адриано все сделают для того,чтоб Бразилия возмущалась blush почему этих игроков нет в сборной..Роша думаю будет открытием весенней части чемпионата..да и Каррера в тайне подумывает если не об Ювентусе",то о клубе из серии А и чемпионства и ему необходим. И Рос.игроки команды в преддверии ЧМ в России все сделает для того,чтоб попасть в сборную страны,напр.Селихов.В купе всего этого на мой взгляд большие шансы на чемпионства у "Спартака",как и успешная игра в лиги ЕВРО.Предвижу ответы,что футболисты и других клубов так же мыслят о своем будущем,как и футболисты Спартака",правильно,но обще командная игра "Спартака" до большого перерыва была ярче всех,не смотря на провал в дебюте чемпионата..
Регистрация: 17.03.2008
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:59) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
На ЧМ он не игрок, даже если успеет впритык восстановиться, ни практики, ни игрового тонуса...для ЦЗ это смертельно, да и рецидив можно схватить под такой нагрузкой.
Усач пусть думает кому играть...гений ёпта


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№12 Написал: liasport433 (Сегодня, 22:57) #
  • -2
  •  (4)

у нас в стране 140 млн человек минимум , а не можем найти 11 футболеров, джикия щас хорош, но Товарищи, на пора , отменять лимит и ставить потолок зарплат!!! у нас никто никуда не уедет с таким отношением!
Регистрация: 19.06.2017
№11 Написал: язва Москва (Сегодня, 22:54) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: язва
Ждем гладиатора на ч.м 2018..он заслужил ! Пускай хоть на скамейке запасных.

У вас, у свиней, это что, в традициях, брать больных на ЧМ. Пьянь Романцев взял Мостового, и Аршавин не поехал, теперь этот.... От вас, плять, избавляться надо, что карма чистой была, а вы норовите назло насолить команде, контры. angry

Педрило, ты рожден сосать! Так сосать.


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Выздоравливай,надеемся что к ЧМ восстановишься
Регистрация: 3.02.2011
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:24) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: язва
Ждем гладиатора на ч.м 2018..он заслужил ! Пускай хоть на скамейке запасных.

У вас, у свиней, это что, в традициях, брать больных на ЧМ. Пьянь Романцев взял Мостового, и Аршавин не поехал, теперь этот.... От вас, плять, избавляться надо, чтобы карма чистой была, а вы норовите назло насолить команде, контры. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 22:17) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Норм Защ! ЗДОРОВЬЯ!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья Жоре!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: язва Москва (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ramzes
А если бы он написал "круассан с шоколадной начинкой", то знатно потроллил бы англов :))
PS Скорейшего выздоровления!

Это пять!

Псс.. Ждем гладиатора на ч.м 2018..он заслужил ! Пускай хоть на скамейке запасных.


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№5 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 22:05) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
А если бы он написал "круассан с шоколадной начинкой", то знатно потроллил бы англов :))
PS Скорейшего выздоровления!


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Может успеешь к ЧМ,поправляйся.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: miktar (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (5)

Здоровья тебе, парень.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:00) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
и после съеденного круассана,

Теперь французы напряглись в поисках расизма...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 21:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Поправляйся.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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