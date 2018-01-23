Георгий Джикия: Джикия был успешно прооперирован и чувствует себя хорошо

Защитник "Спартака" Георгий Джикия опубликовал фотографию после операции по поводу травмы передней крестообразной связки колена."Джикия был успешно прооперирован и после съеденного круассана, чувствует себя хорошо", – написал Джикия.Напомним, 24-летний защитник получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1).