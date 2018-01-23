Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

В Либерии состоялась инаугурация Джорджа Веа

Новоизбранный президент Либерии Джордж Веа вступил в свои обязанности.

22 января состоялась инаугурация бывшего форварда "ПСЖ". На выборах он победил во втором туре.

Он стал первым президентом с 1944 года, который начал руководить страной после мирной передачи власти.
Сегодня, 22:13
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.