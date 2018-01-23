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"Бернли" продлил контракт с главным тренером Шоном Дайчем

"Бернли" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Шоном Дайчем.

Новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Под его руководством команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 34 очка в 24 встречах.
Теги: Бернли
Сегодня, 22:27
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