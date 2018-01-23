Генрих Мхитарян провел первую тренировку в "Арсенале" (видео)

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян опубликовал видео о первой тренировке в составе лондонцев.29-летний хавбек пополнил состав "канониров", перейдя в новый клуб из "Манчестер Юнайтед" в обмен на Алексиса Санчеса.