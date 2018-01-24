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"Сассуоло" подписал бывшего защитника "Рубина"

"Сассуоло" взял в аренду защитника "Лас-Пальмаса" и бывшего игрока казанского "Рубина" Маурисио Лемоса.

Соглашение по 22-летнему уругвайцу рассчитано до конца сезона с правом выкупа.

Теги: Сассуоло Трансферы
Сегодня, 08:42
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