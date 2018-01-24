Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Президент Аргентины посетит финал ЧМ-2018

Президент Аргентины Маурисио Макри в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что намерен посетить финальный матч ЧМ-2018. Напомним, матч состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

"Я очень надеюсь еще побывать здесь, хочу приехать со своей дочерью Антонией, которая постоянно говорит о чемпионате мира, хочу приехать на финальный матч. Надеюсь, что мы будем играть в финальном матче и чтобы мы были более удачливы, чем Бразилия.

Но самое главное - это, конечно, участвовать в соревновании. Господь бог и Месси скажут, сможем ли мы выиграть кубок мира по футболу", -
цитирует Макри "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт президента России.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 08:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.