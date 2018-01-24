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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эмануэль Маммана: "Локомотиву" во многих матчах везло
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана прокомментировал лидерство "Локомотива".
"Не думаю, что "Локомотив" реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.
Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает", - цитирует Мамману "Чемпионат".
"Не думаю, что "Локомотив" реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.
Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает", - цитирует Мамману "Чемпионат".
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