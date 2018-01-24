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Эмануэль Маммана: "Локомотиву" во многих матчах везло

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана прокомментировал лидерство "Локомотива".

"Не думаю, что "Локомотив" реально был лучше всех осенью. Во многих победных матчах ему сопутствовала удача. Так или иначе нам не на конкурентов надо смотреть, а на самих себя. Наилучшим образом выполнять свою работу и постараться набрать максимум очков. Каждый раз, выходя на поле, нужно думать только о победе.

Если вы помните, мы полностью переиграли их в первом тайме в Петербурге. А во втором они реализовали чуть ли не все свои моменты. В футболе так бывает, когда один, играя плохо, побеждает, а другой, играя хорошо, проигрывает", - цитирует Мамману "Чемпионат".
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 09:59
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5
(0)
№5 Написал: язва Москва (Сегодня, 10:29) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Ну да, только Синиту не везёт ни с игрой, ни с судьями, ни с тренером, ни с игроками, ни с болельщиками, ни с властью. Горе им, горемыкам. Им даже с зарплатами не повезло...

А тут то Спартаку везёт, то Локомотиву, то ЦСКА.

Мощно))


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:29) #
  • -1
  •  (3)

Везет тому кто везет
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:16) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну да, только Синиту не везёт ни с игрой, ни с судьями, ни с тренером, ни с игроками, ни с болельщиками, ни с властью. Горе им, горемыкам. Им даже с зарплатами не повезло...

А тут то Спартаку везёт, то Локомотиву, то ЦСКА.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:11) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Маманя, идите уже к себе и варите борщ! smile


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (4)

vezet silneishim! a eto rassujdenie slabakov!
Регистрация: 27.07.2016
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