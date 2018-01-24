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"Зенит" вернулся к двухразовым тренировкам

После одной тренировки во вторник "Зенит" вернулся в режим двухразовых занятий.

В среду утром 24 января игроки сине-бело-голубых, разделившись на три группы, поработали в тренажёрном зале под открытым небом. Вечером команду ожидает ещё одно занятие - уже на поле и с мячами.

На четверг у сине-бело-голубых запланирован второй спарринг в Дубае - против чешской "Славии", в которой выступают хорошо знакомые российскому болельщику Мигел Данни и Томаш Нецид, передает "Чемпионат".
Теги: Зенит
Сегодня, 10:59
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