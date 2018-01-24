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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сегодня в 14.00 жеребьёвка Лиги Наций. Что это такое и как помогает попасть на Евро?
В последнее время все в российском футболе настолько сконцентрированы на надвигающемся чемпионате мира, что забывают – жизнь на этом не закончится. После того, как отгремит наш Мундиаль, стартует первая Лига наций. Rusfootball.info рассказывает о ней тем, кто не знал или забыл, что это за турнир.
Лига наций, согласно замыслу УЕФА, призвана заменить большинство товарищеских матчей. Это не реформа отборочного цикла к Евро, которая давно назревает из-за бессмысленности проведения матчей Германия – Сан-Марино, хотя здесь таких игр действительно не будет. Но и к Евро Лига наций имеет непосредственное отношение. Впрочем, обо всём по порядку.
Начнём с составов лиг: в Лиге А располагаются 12 элитных, согласно рейтингу УЕФА, сборных Европы. Они распределены в корзины, участники одной корзины друг с другом в одну группу не попадают (например, Германия не сыграет с Португалией, Бельгией и Испанией). Всё до безобразия просто и привычно: команды образуют 4 группы по 3 команды в каждой, где проведут 4 матча (2 дома и на выезде с каждым соперником).
Поскольку в группах других лиг будет проведено по 6 туров, участники элитного дивизиона получат шанс сыграть в свободные окна товарищеские матчи. Зато с 5 по 9 июня победителям каждой из 4-х групп предстоит финальная стадия турнира (полуфиналы, матч за 3 место и финал). Трудно сказать, какую славу команде-победительницы принесёт чемпионство в Лиге наций, но почему бы лишний раз не посмотреть на то, как Германия играет с Францией?
Если команды-победительницы групп Лиги А будут играть между собой полуфиналы и финал, то команды, занявшие третьи места, в следующем розыгрыше покинут место в элите и опустятся в Лигу Б, где будут вынуждены проводить куда менее афишные игры с соперниками типа России (если наша команда, конечно, не возьмёт да и не пробьётся в элитный дивизион, выиграв свою группу).
В Лиге Б команды проведут уже по 6 туров и образуют 4 привычных группы с 4 командами в каждой. 4 победителя групп поднимутся в элиту к Лиге наций 2021, а 4 аутсайдера отправятся этажом ниже. Наша сборная точно не сыграет с Австрией, Уэльсом и Словакией, с которыми мы оченьнеудачно пересекались в 2015 и 2016 годах, а также с Украиной по политическим причинам.
В дивизионе С всё чуть запутаннее, поскольку в одной группе здесь будет 3 команды (и 4 тура соответственно), а в трёх других – те же стандартные 4 команды и 6 туров. Система та же – победительницы групп поднимаются в дивизион Б, а аутсайдеры – опускаются прямо к «карликам». Вот этим:
Эти команды будут поделены на 4 стандартные группы с 4 командами. Падать им уже некуда, а вот подняться в дивизион С можно. Только нужно ли? Здесь как раз и появляется один из главных смыслов соревнования.
Как попасть на Евро через Лигу наций?
Да, появление Лиги наций должны приветствовать скорее именно эти сборные из 4-й корзины. Структура отборочного цикла к Евро-2020 сильно не поменяется: команды будут поделены на 10 групп, 2 лидера групп получат прямые путёвки на турнир. Но ещё 4 участника теперь будут добираться не через стыковые матчи среди обладателей третьих мест, а через Лигу наций!
При всём уважении к сборным Белоруссии и Армении, попасть на Евро традиционным способом им будет тяжеловато, поэтому надо делать ставку на Лигу наций. Прежде всего надо выиграть свою группу, без этого тут никуда. А вот 26 и 31 марта 2020 года настанет час Х: 4 победительницы групп сыграют полуфиналы и финал за путёвку на Евро! Сан-Марино с Гибралтаром это вряд ли светит, но для сборных с постсоветского пространства это абсолютно уникальный шанс.
Такой плей-офф из полуфиналов и финалов среди победителей групп предусмотрен для каждого дивизиона, но в Лиге А, скорее всего, команды обойдутся и без этого, квалифицировавшись на Евро через отборочный турнир. Потому право участвовать в этих стыках будет передаваться далее по рейтингу дивизионом ниже. Вполне возможно, что плей-офф, предназначенный для Лиги А, полностью разыграют участники Лиги Б, не отобравшиеся на Евро, причём шанс могут получить даже аутсайдеры групп и даже команды, занявшие не первые места в Лиге С.Сами посудите – среди 24 самых рейтинговых команд Европы наверняка 16-18 команд отберутся и напрямую через отборочный цикл. Вряд ли эстафета передачи права сражения за путёвку докатится разве что до самого низшего дивизиона – там действительно нужно будет обязательно выигрывать группу.
Так что даже если сборная России завалит отбор и неудачно выступит в Лиге наций, благодаря нахождению в дивизионе Б мы, скорее всего, получим шанс вскочить в последний вагон на Евро в конце марта 2020 года. Доводить до этого, конечно, не стоит, а ещё лучше – выиграть свою группу и в 2021 играть с топ-сборными, не платя им за это ни копейки в рамках нового турнира от УЕФА.
Жеребьевка группового этапа: 24 января 2018 года - центр SwissTech Convention, Лозанна
Тур 1: 6-8 сентября 2018 года
Тур 2: 9-11 сентября 2018 года
Тур 3: 11-13 октября 2018 года
Тур 4: 14-16 октября 2018 года
Тур 5: 15-17 ноября 2018 года
Тур 6: 18-20 ноября 2018 года
Жеребьевка финальной стадии: начало декабря 2018 года
Финальная стадия: 5-9 июня 2019 года
Жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020: 22 ноября 2019 года
Стыковые матчи ЕВРО-2020: 26-31 марта 2020 года
Роман Гуськов, Rusfootball.info
При подготовке публикации использованы материалы официального сайта УЕФА.
Лига наций, согласно замыслу УЕФА, призвана заменить большинство товарищеских матчей. Это не реформа отборочного цикла к Евро, которая давно назревает из-за бессмысленности проведения матчей Германия – Сан-Марино, хотя здесь таких игр действительно не будет. Но и к Евро Лига наций имеет непосредственное отношение. Впрочем, обо всём по порядку.
Начнём с составов лиг: в Лиге А располагаются 12 элитных, согласно рейтингу УЕФА, сборных Европы. Они распределены в корзины, участники одной корзины друг с другом в одну группу не попадают (например, Германия не сыграет с Португалией, Бельгией и Испанией). Всё до безобразия просто и привычно: команды образуют 4 группы по 3 команды в каждой, где проведут 4 матча (2 дома и на выезде с каждым соперником).
Поскольку в группах других лиг будет проведено по 6 туров, участники элитного дивизиона получат шанс сыграть в свободные окна товарищеские матчи. Зато с 5 по 9 июня победителям каждой из 4-х групп предстоит финальная стадия турнира (полуфиналы, матч за 3 место и финал). Трудно сказать, какую славу команде-победительницы принесёт чемпионство в Лиге наций, но почему бы лишний раз не посмотреть на то, как Германия играет с Францией?
Если команды-победительницы групп Лиги А будут играть между собой полуфиналы и финал, то команды, занявшие третьи места, в следующем розыгрыше покинут место в элите и опустятся в Лигу Б, где будут вынуждены проводить куда менее афишные игры с соперниками типа России (если наша команда, конечно, не возьмёт да и не пробьётся в элитный дивизион, выиграв свою группу).
В Лиге Б команды проведут уже по 6 туров и образуют 4 привычных группы с 4 командами в каждой. 4 победителя групп поднимутся в элиту к Лиге наций 2021, а 4 аутсайдера отправятся этажом ниже. Наша сборная точно не сыграет с Австрией, Уэльсом и Словакией, с которыми мы оченьнеудачно пересекались в 2015 и 2016 годах, а также с Украиной по политическим причинам.
В дивизионе С всё чуть запутаннее, поскольку в одной группе здесь будет 3 команды (и 4 тура соответственно), а в трёх других – те же стандартные 4 команды и 6 туров. Система та же – победительницы групп поднимаются в дивизион Б, а аутсайдеры – опускаются прямо к «карликам». Вот этим:
Эти команды будут поделены на 4 стандартные группы с 4 командами. Падать им уже некуда, а вот подняться в дивизион С можно. Только нужно ли? Здесь как раз и появляется один из главных смыслов соревнования.
Как попасть на Евро через Лигу наций?
Да, появление Лиги наций должны приветствовать скорее именно эти сборные из 4-й корзины. Структура отборочного цикла к Евро-2020 сильно не поменяется: команды будут поделены на 10 групп, 2 лидера групп получат прямые путёвки на турнир. Но ещё 4 участника теперь будут добираться не через стыковые матчи среди обладателей третьих мест, а через Лигу наций!
При всём уважении к сборным Белоруссии и Армении, попасть на Евро традиционным способом им будет тяжеловато, поэтому надо делать ставку на Лигу наций. Прежде всего надо выиграть свою группу, без этого тут никуда. А вот 26 и 31 марта 2020 года настанет час Х: 4 победительницы групп сыграют полуфиналы и финал за путёвку на Евро! Сан-Марино с Гибралтаром это вряд ли светит, но для сборных с постсоветского пространства это абсолютно уникальный шанс.
Такой плей-офф из полуфиналов и финалов среди победителей групп предусмотрен для каждого дивизиона, но в Лиге А, скорее всего, команды обойдутся и без этого, квалифицировавшись на Евро через отборочный турнир. Потому право участвовать в этих стыках будет передаваться далее по рейтингу дивизионом ниже. Вполне возможно, что плей-офф, предназначенный для Лиги А, полностью разыграют участники Лиги Б, не отобравшиеся на Евро, причём шанс могут получить даже аутсайдеры групп и даже команды, занявшие не первые места в Лиге С.Сами посудите – среди 24 самых рейтинговых команд Европы наверняка 16-18 команд отберутся и напрямую через отборочный цикл. Вряд ли эстафета передачи права сражения за путёвку докатится разве что до самого низшего дивизиона – там действительно нужно будет обязательно выигрывать группу.
Так что даже если сборная России завалит отбор и неудачно выступит в Лиге наций, благодаря нахождению в дивизионе Б мы, скорее всего, получим шанс вскочить в последний вагон на Евро в конце марта 2020 года. Доводить до этого, конечно, не стоит, а ещё лучше – выиграть свою группу и в 2021 играть с топ-сборными, не платя им за это ни копейки в рамках нового турнира от УЕФА.
Жеребьевка группового этапа: 24 января 2018 года - центр SwissTech Convention, Лозанна
Тур 1: 6-8 сентября 2018 года
Тур 2: 9-11 сентября 2018 года
Тур 3: 11-13 октября 2018 года
Тур 4: 14-16 октября 2018 года
Тур 5: 15-17 ноября 2018 года
Тур 6: 18-20 ноября 2018 года
Жеребьевка финальной стадии: начало декабря 2018 года
Финальная стадия: 5-9 июня 2019 года
Жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020: 22 ноября 2019 года
Стыковые матчи ЕВРО-2020: 26-31 марта 2020 года
Роман Гуськов, Rusfootball.info
При подготовке публикации использованы материалы официального сайта УЕФА.
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