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Генрих Мхитарян: Озил - король голевых передач

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал, что будет очень рад играть вместе с полузащитником Месутом Озилом.

"Я знаю, что в "Арсенале" игроки много двигаются, играют невероятно. Сделаю все для того, чтобы помочь команде. Играть с Озилом будет очень круто. Всем известно, что он – король голевых передач. Его интеллект, то, как он понимает и читает игру, то, как он руководит этой игрой и, конечно же, последний пас", - цитирует армянина Daily Mail.
Теги: Мхитарян Арсенал Озил
Вчера, 22:21
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