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СМИ: "Спартак" в течение 48 часов арендует Максимовича на полгода

"Спартак" в ближайшие дни оформит аренду защитника "Наполи" Николы Максимовича, сообщает Sportitalia.

Игрок в ближайшее время прибудет в Россию, стороны планируют оформить сделку в течение 48 часов. Отмечается, что футболист будет арендован без права выкупа.

Никола Максимович перешёл в "Наполи" летом 2017 года из "Торино" за 20 млн евро.
Теги: Наполи Спартак Трансферы
Вчера, 22:29
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№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:40) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Ох уж эти 48 часов....


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: LLM (Вчера, 22:33) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Полгода без права выкупа, если еще и Таски уйдет, дырку на время закроем, но проблему не решим
Регистрация: 21.02.2017
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