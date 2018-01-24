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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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СМИ: "Спартак" в течение 48 часов арендует Максимовича на полгода
"Спартак" в ближайшие дни оформит аренду защитника "Наполи" Николы Максимовича, сообщает Sportitalia.
Игрок в ближайшее время прибудет в Россию, стороны планируют оформить сделку в течение 48 часов. Отмечается, что футболист будет арендован без права выкупа.
Никола Максимович перешёл в "Наполи" летом 2017 года из "Торино" за 20 млн евро.
Игрок в ближайшее время прибудет в Россию, стороны планируют оформить сделку в течение 48 часов. Отмечается, что футболист будет арендован без права выкупа.
Никола Максимович перешёл в "Наполи" летом 2017 года из "Торино" за 20 млн евро.
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