СМИ: "Спартак" в течение 48 часов арендует Максимовича на полгода

"Спартак" в ближайшие дни оформит аренду защитника "Наполи" Николы Максимовича, сообщает Sportitalia.Игрок в ближайшее время прибудет в Россию, стороны планируют оформить сделку в течение 48 часов. Отмечается, что футболист будет арендован без права выкупа.Никола Максимович перешёл в "Наполи" летом 2017 года из "Торино" за 20 млн евро.