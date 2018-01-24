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Владимир Вайсс: настало время побеждать

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций. Соперниками его команды стали Андорра, Казахстан и Латвия.

"С казахстанским футболом знаком хорошо, с Латвией играли недавно, Андорра тоже не будет подарком. У каждой команды есть шанс на успех. Надеюсь, наши игроки в этом году будут более успешно играть в клубах. Будем планомерно готовиться к осени. В прошлом цикле мы часто показывали хорошую игру, но не смогли добиться результата. Настало время побеждать", - приводит слова Вайсса официальный сайт УЕФА.
Теги: Вайсс Сборная Грузии
Вчера, 22:42
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