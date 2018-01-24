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"Лацио" одержал победу над "Удинезе"

Чемпионат Италии

12 тур

"Лацио" – "Удинезе" 3:0

Гол: Самир, 22 (авто.), Нани, 47, Андерсон, 87

"Лацио": Стракоша, де Врей, Уоллес, Раду, Лукаку, Баста, Пароло (Мурджа, 86), Милинкович-Савич (Лулич, 65), Лейва, Андерсон, Нани (Альберто, 72)

"Удинезе": Биссарри, Ларанжера, Самир, Нуйтинк, Ларсен, Пеццелла, Барак (Де Паул, 56), Фофана, Холлфредссон (Балич, 79), Перица (Янкто, 64), Лопес

Предупреждения: Перица, 15, Самир, 45+2
Теги: Лацио Удинезе
Вчера, 23:07
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