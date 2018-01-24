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Гарет Саутгейт: сборной Англии нравится концепция Лиги наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций. Соперниками его команды стали Хорватия и Испания.

"Концепция турнира такова, что ты проводишь матчи турнирного значения при высоком уровне конкуренции, и эти критерии полностью соблюдаются в группе, куда мы попали. С Хорватией мы давно уже не встречались, так что ждем этих матчей с интересом, ну и, конечно, игр с Испанией, одной из сильнейших команд мира. Это хорошая проверка для нас. Нам нравится концепция с меньшим числом товарищеских матчей, на место которых приходят встречи с топовыми сборными", - цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Теги: Саутгейт Сборная Англии
Вчера, 23:52
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