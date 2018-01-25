Зинедин Зидан: вылет из Кубка Испании - это мой личный провал

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражения от "Леганеса" (1:2) и вылет из Кубка Испании на стадии четвертьфинала."Это мой личный провал, ответственность за результат лежит на мне. Мы не играли хорошо, не играли в свой футбол, особенно в первом тайме.Тяжелый вечер для всех в нашей команде. Буду анализировать, ведь это моя вина. Теперь нужно думать о завтрашнем дне, вставать и продолжать работать. Следующая игра уже в субботу", - передает слова Зидана Marca.