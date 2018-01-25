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Зинедин Зидан: вылет из Кубка Испании - это мой личный провал

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражения от "Леганеса" (1:2) и вылет из Кубка Испании на стадии четвертьфинала.

"Это мой личный провал, ответственность за результат лежит на мне. Мы не играли хорошо, не играли в свой футбол, особенно в первом тайме.

Тяжелый вечер для всех в нашей команде. Буду анализировать, ведь это моя вина. Теперь нужно думать о завтрашнем дне, вставать и продолжать работать. Следующая игра уже в субботу", - передает слова Зидана Marca.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 08:26
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да, тут Зидан виноват однозначно. Нельзя играть даже в кубке на 90% молодняком. Да, надо подтягивать молодежь, но точечно, по-немногу, не нарушая привычный рисунок игры.
Регистрация: 23.11.2009
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