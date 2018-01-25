"Спартак" интересуется форвардом "Торино" Ляичем

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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"Спартак" намерен приобрести нападающего "Торино" Адема Ляича, информирует Sky Sport Italia.
Сообщается, что туринский клуб готов отпустить 25-летнего серба за €12 млн. Первоначальное предложение "Спартака" в размере €10 млн было отклонено.
Сообщается, что туринский клуб готов отпустить 25-летнего серба за €12 млн. Первоначальное предложение "Спартака" в размере €10 млн было отклонено.
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