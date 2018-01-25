"Спартак" интересуется форвардом "Торино" Ляичем

"Спартак" намерен приобрести нападающего "Торино" Адема Ляича, информирует Sky Sport Italia.Сообщается, что туринский клуб готов отпустить 25-летнего серба за €12 млн. Первоначальное предложение "Спартака" в размере €10 млн было отклонено.