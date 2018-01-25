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"Спартак" интересуется форвардом "Торино" Ляичем

"Спартак" намерен приобрести нападающего "Торино" Адема Ляича, информирует Sky Sport Italia.

Сообщается, что туринский клуб готов отпустить 25-летнего серба за €12 млн. Первоначальное предложение "Спартака" в размере €10 млн было отклонено.
Теги: Спартак Трансферы Торино
Сегодня, 09:22
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(1)
№10 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 11:09) #
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Болеет за:
«Барселона»
Льяич - талант и точно топ-игрок для РФПЛ. Брать однозначно, даже за 12 млн. Это будет, несомненно, серьёзное усиление и того хорошей линии атаки.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№9 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:03) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Winner
Цитата: Scoter
Всю сборную Сербии решили скупить?

Вам, бакланам, не угодишь. Бразильцев подписываем - про негров кричите, слявян - опять вопли...
Зависть хреновая штука

вы сначала подпишите...
Регистрация: 17.05.2013
№8 Написал: Winner бывш. Усинск (Сегодня, 10:46) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
valerman40,
Только во время таких мечтаний ногами шевелить не следует. Губу отдавить можно satisfied


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Не любишь Спартак - твои проблемы.
Из-за этого нормальных людей напрягать не надо
Регистрация: 9.04.2009
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Winner
Цитата: Scoter
Всю сборную Сербии решили скупить?

Вам, бакланам, не угодишь. Бразильцев подписываем - про негров кричите, слявян - опять вопли...
Зависть хреновая штука

у них мечта сделать из Зенита хоккейный СКА, чтобы побеждать в чемпионате после 1 круга.
Регистрация: 2.08.2010
№6 Написал: Winner бывш. Усинск (Сегодня, 10:37) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Scoter
Всю сборную Сербии решили скупить?

Вам, бакланам, не угодишь. Бразильцев подписываем - про негров кричите, слявян - опять вопли...
Зависть хреновая штука


--------------------
Не любишь Спартак - твои проблемы.
Из-за этого нормальных людей напрягать не надо
Регистрация: 9.04.2009
№5 Написал: Батька (Сегодня, 10:22) #
  • -2
  •  (4)

Что то на Сербов потянуло )) он же не форвард а крайний полузащитник ...
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:04) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Всю сборную Сербии решили скупить?
Регистрация: 26.09.2006
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:36) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Третий серб за неделю ))
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:27) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
опять в Спартак, опять серб....ох журналюги, хоть бы что уже новое придумали чтоли

в этом году мода на сербов
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:25) #
  • 0
  •  (6)

опять в Спартак, опять серб....ох журналюги, хоть бы что уже новое придумали чтоли


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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