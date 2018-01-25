Михаил Гершкович: Швеция и Турция - крепкие сборные среднего уровня, как и мы

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Ситуация на юго-востоке Украины
|ластелин овец
|Феномен Грудинина или про выборы
|cska1971
|Курилка
|АФРИКАНЕР
|Политика
|АФРИКАНЕР
|Опрос по запрету России в Олимпиаде2018
|Степаныч
|КБ-Гостевая
|pri3rak1
|Юмор, анекдоты, байки
|papont
|Зенит
|Skyline
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:31
Александр Тарханов: видимо, Манчини не любит русских (5)
Александр Тарханов: видимо, Манчини не любит русских (5)
Вчера, 23:07
"Лацио" одержал победу над "Удинезе"
"Лацио" одержал победу над "Удинезе"
Вчера, 23:07
"ПСЖ" победил "Генгам" в Кубке Франции
"ПСЖ" победил "Генгам" в Кубке Франции
Вчера, 23:06
Василий Уткин: Кудряшов и Васин - не игроки для сборной России (9)
Василий Уткин: Кудряшов и Васин - не игроки для сборной России (9)
Вчера, 22:42
Владимир Вайсс: настало время побеждать
Владимир Вайсс: настало время побеждать
Вчера, 22:21
Генрих Мхитарян: Озил - король голевых передач
Генрих Мхитарян: Озил - король голевых передач
Вчера, 22:12
Нападающий сборной Замбии, который не выходит на связь со своим клубом, может перейти в тульский "Арсенал" (1)
Нападающий сборной Замбии, который не выходит на связь со своим клубом, может перейти в тульский "Арсенал" (1)
Вчера, 21:04
"Олимпиец" и "Зенит-2" проведут первый тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
"Олимпиец" и "Зенит-2" проведут первый тестовый матч на арене ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Вчера, 20:37
Леонид Слуцкий проведет семинар для тренеров школы "Ростова" (9)
Леонид Слуцкий проведет семинар для тренеров школы "Ростова" (9)
Вчера, 20:32
Андрей Лунев: что я могу сказать по работе с Манчини на сборах? Он же не тренер вратарей (8)
Андрей Лунев: что я могу сказать по работе с Манчини на сборах? Он же не тренер вратарей (8)
Вчера, 20:07
Максим Григорьев продолжит карьеру в "Балтике"
Максим Григорьев продолжит карьеру в "Балтике"
Вчера, 20:04
Лазар Маркович может перейти в "Спартак" (4)
Лазар Маркович может перейти в "Спартак" (4)
Вчера, 19:42
"Зенит" представил свою версию новой эмблемы "Лидса" (фото) (17)
"Зенит" представил свою версию новой эмблемы "Лидса" (фото) (17)
Вчера, 19:29
"Тосно" в товарищеском матче обыграл "Младост" (2)
"Тосно" в товарищеском матче обыграл "Младост" (2)
Вчера, 19:27
Леандро Паредес тренируется индивидуально
Леандро Паредес тренируется индивидуально
Вчера, 19:25
Вячеслав Колосков: Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться нашей команде
Вячеслав Колосков: Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться нашей команде
Вчера, 19:09
Андре Шюррле может продолжить карьеру в Англии
Андре Шюррле может продолжить карьеру в Англии
Вчера, 19:09
Альберт Риера официально завершил карьеру
Альберт Риера официально завершил карьеру
Михаил Гершкович: Швеция и Турция - крепкие сборные среднего уровня, как и мы
Бывший тренер сборных СССР и России Михаил Гершкович высказался о соперниках российской команды в Лиге наций дивизиона В.
"Со шведами мы исторически играем очень хорошо. Думаю, это неплохой вариант для нас. Да и в целом все команды в нашем дивизионе примерно равны по силе, поэтому не столь принципиально, кто именно выпал нашей сборной.
Турция - непростой соперник. Но сейчас сложно играть абсолютно с любой сборной. Мы видим, что даже команды из небольших стран могут создать проблемы для грандов. А турки - это крепкая европейская сборная среднего уровня. Как и мы", - передают слова Гершковича "Известия".
"Со шведами мы исторически играем очень хорошо. Думаю, это неплохой вариант для нас. Да и в целом все команды в нашем дивизионе примерно равны по силе, поэтому не столь принципиально, кто именно выпал нашей сборной.
Турция - непростой соперник. Но сейчас сложно играть абсолютно с любой сборной. Мы видим, что даже команды из небольших стран могут создать проблемы для грандов. А турки - это крепкая европейская сборная среднего уровня. Как и мы", - передают слова Гершковича "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.