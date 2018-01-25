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Михаил Гершкович: Швеция и Турция - крепкие сборные среднего уровня, как и мы

Бывший тренер сборных СССР и России Михаил Гершкович высказался о соперниках российской команды в Лиге наций дивизиона В.

"Со шведами мы исторически играем очень хорошо. Думаю, это неплохой вариант для нас. Да и в целом все команды в нашем дивизионе примерно равны по силе, поэтому не столь принципиально, кто именно выпал нашей сборной.

Турция - непростой соперник. Но сейчас сложно играть абсолютно с любой сборной. Мы видим, что даже команды из небольших стран могут создать проблемы для грандов. А турки - это крепкая европейская сборная среднего уровня. Как и мы", - передают слова Гершковича "Известия".
Теги: Гершкович Сборная России
Сегодня, 09:53
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