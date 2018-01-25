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Умер бывший полузащитник "Локомотива" Алексей Павлов

Ушел из жизни бывший полузащитник "Локомотива" Алексей Павлов. Он скончался на 57-м году жизни.

"Павлов отыграл за "железнодорожников" шесть сезонов и провел более ста матчей. После завершения карьеры Алексей Игоревич посвятил себя работе с детьми - работал тренером в школе. Также выступал за команду ветеранов "Локомотива".

Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея Игоревича", - говорится в заявлении на официальном сайте красно-зеленых.

Теги: Локомотив
Сегодня, 09:57
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