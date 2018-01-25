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Нобоа, Кришито и Паредес не тренируются в общей группе "Зенита"

"Зенит" проводит предматчевое занятие на сборе в Дубае накануне контрольной игры против чешской "Славии".

Индивидуально тренируются защитник Доменико Кришито, а также полузащитники Кристиан Нобоа и Леандро Паредес.

Нобоа, напомним, еще на прошлой неделе работал по индивидуальной программе. Паредес получил повреждение плюсневой кости 22 января в матче с "Копенгагеном" (5:0) и вчера тренировался отдельно от партнеров. Кришито получил небольшую травму на вчерашнем занятии, передает "СЭ".
Теги: Зенит
Сегодня, 09:59
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