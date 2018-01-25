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Мориц Бауэр: такой хороший тренер как Бердыев сможет поднять "Рубин"
Бывший защитник "Рубина" Мориц Бауэр, перешедший в "Сток Сити", рассказал о проблемах команды в этом сезоне и высказался о главном тренере казанцев Курбане Бердыеве.
– Второй год подряд "Рубин" показывает слабые результаты на поле, не может подняться в таблице, и сам футбол не всех устраивает. В чем проблема команды?
– В футболе бывает сложно всё наладить из-за отсутствия времени. Первый год с новым тренером и новыми игроками не может быть простым, нам всем нужно привыкнуть друг к другу, но при этом нужен и результат, иначе будут вопросы. В этом сезоне мы неплохо начали, до первого перерыва на сборные мы шли пятыми или четвёртыми, а потом произошло что-то непонятное. Мы проиграли пять матчей подряд со счётом 0:1, причем пропускали в концовках, иногда из-за единственного удара по воротам. В футболе важна удача, а мы просто не забивали равным командам, даже когда создавали хорошие моменты. Мы должны были играть лучше, конечно, все были разочарованы выступлением команды, но я уверен, что такой хороший тренер как Бердыев сможет поднять "Рубин" во второй части сезона.
– Можете сравнить Хави Грасию и Курбана Бердыева?
– Совершенно разные люди, сравнить их невозможно. Отличается ментальность, стили, схемы игры, всё по-другому. В первый сезон многие вещи были для меня новыми, поэтому я не всегда играл был в лучшей форме, но все равно я учился, а с Бердыевым узнал ещё больше про тактику.
– В чём особенность Бердыева?
– Это очень спокойный тренер, даже тихий, но очень умный. Он отлично чувствует игроков, ко всем хорошо относится. Как отец, который нечасто с тобой разговаривает, но ему хватает взгляда, чтобы понять, что у тебя внутри. Поэтому мы не очень много говорили, но это и не нужно, мне всё равно было комфортно работать в его команде. Бердыев отлично разбирается в футболе, он учит игроков, показывает видео и всё объясняет.
Бизнес online
– Второй год подряд "Рубин" показывает слабые результаты на поле, не может подняться в таблице, и сам футбол не всех устраивает. В чем проблема команды?
– В футболе бывает сложно всё наладить из-за отсутствия времени. Первый год с новым тренером и новыми игроками не может быть простым, нам всем нужно привыкнуть друг к другу, но при этом нужен и результат, иначе будут вопросы. В этом сезоне мы неплохо начали, до первого перерыва на сборные мы шли пятыми или четвёртыми, а потом произошло что-то непонятное. Мы проиграли пять матчей подряд со счётом 0:1, причем пропускали в концовках, иногда из-за единственного удара по воротам. В футболе важна удача, а мы просто не забивали равным командам, даже когда создавали хорошие моменты. Мы должны были играть лучше, конечно, все были разочарованы выступлением команды, но я уверен, что такой хороший тренер как Бердыев сможет поднять "Рубин" во второй части сезона.
– Можете сравнить Хави Грасию и Курбана Бердыева?
– Совершенно разные люди, сравнить их невозможно. Отличается ментальность, стили, схемы игры, всё по-другому. В первый сезон многие вещи были для меня новыми, поэтому я не всегда играл был в лучшей форме, но все равно я учился, а с Бердыевым узнал ещё больше про тактику.
– В чём особенность Бердыева?
– Это очень спокойный тренер, даже тихий, но очень умный. Он отлично чувствует игроков, ко всем хорошо относится. Как отец, который нечасто с тобой разговаривает, но ему хватает взгляда, чтобы понять, что у тебя внутри. Поэтому мы не очень много говорили, но это и не нужно, мне всё равно было комфортно работать в его команде. Бердыев отлично разбирается в футболе, он учит игроков, показывает видео и всё объясняет.
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