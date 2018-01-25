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"Рубин" вылетел на второй сбор в составе 23 футболистов

"Рубин" отправился в Турцию на второй зимний сбор, передает пресс-служба клуба. Команда отправилась в Белек в следующем составе:

вратари Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин,

защитники Олег Кузьмин, Фёдор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Цезарь Навас, Виталий Устинов, Григорий Зиганшин,

полузащитники Магомед Оздоев, Гёкдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Илья Гилязутдинов, Никита Голдобин,

нападающие Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун.

На сборе запланированы контрольные матчи с "Богемианс" (28 января), "Тромсе" (1 февраля) и "ДВТК" (6 февраля). Сбор завершится 6 февраля.
Теги: Рубин
Сегодня, 10:23
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