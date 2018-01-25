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СМИ: переход Лазара Марковича в "Локомотив" наиболее вероятен

Полузащитник "Ливерпуля" Лазар Маркович до закрытия зимнего трансферного окна может перейти в "Локомотив" на правах аренды, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

Железнодорожники являются одним из нескольких европейских команд, изучающих возможность приглашения 23-летнего серба. При этом вариант с российским клубом является самым реалистичным, сообщил агент футболиста.
Теги: Локомотив Трансферы
Сегодня, 10:31
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(3)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Очередная утка.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Клим Климов (Сегодня, 11:13) #
  • -2
  •  (6)

:РЖД - богатая организация!! Хер с ним, что электрички перестали ходить...
Регистрация: 1.07.2017
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:40) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Шпалыч же наложил запрет на этот трансфер? Или решили пожертвовать тренером в очередной раз?
Регистрация: 2.08.2010
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