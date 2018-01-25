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Наставник сборной Исландии: люди в России обязательно будут рады визиту наших болельщиков

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон высказался о предстоящем ЧМ-2018 в России.

"Вряд ли стоит ожидать такого же количества болельщиков, как это было во Франции. Билеты в Россию гораздо дороже, перелет сложнее. Но в любом случае наши болельщики не останутся незамеченными, люди в российских городах обязательно будут рады такому визиту.

Мы очень внимательно подошли к выбору отеля, базы. Я дважды был на базе и остался доволен увиденным (во время турнира исландцы будут базироваться в Геленджике, - прим.)", - сказал Хадльгримссон.

Сборная Исландии на групповом этапе ЧМ-2018 встретится с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии. Встречи пройдут в Москве (стадион "Спартак"), Волгограде и Ростове-на-Дону.

ТАСС
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 10:53
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