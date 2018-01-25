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Мориц Бауэр: со мной поступили некрасиво, но это повлияло на мое отношение к России

Защитник "Сток Сити" Мориц Бауэр рассказал о своем расставании с "Рубином".

– Пару месяцев назад узнал об интересе из Англии. Меня просматривали во время матчей за сборную Австрии, но тогда до меня доходили только слухи. А в середине декабря, когда закончился первый круг чемпионата России, мне позвонил агент и рассказал, что "Сток" во мне заинтересован, что они смотрели на меня и переход может состояться. В начале января была немножко сложная ситуация, но это нормально, в итоге я подписал контракт с новым клубом в первую неделю января.

– Все знают про финансовую ситуацию в "Рубине". Она как-то сказалась на вашем решении уйти в другой клуб?

– Я играю в футбол не для денег, правда. Я очень люблю свою работу, я люблю футбол. В Казани мне всё нравилось, я провёл отличные полтора года в России. Но если ты футболист, у тебя есть амбиции, то на предложение от клуба АПЛ соглашаются совсем не из-за денег. Это лучшая лига с лучшим футболом, долго думать не нужно, тем более, если приглашает клуб с такой историей. Делать такой шаг вперёд, чтобы соперничать с сильнейшими игроками, нужно быстро.

– И всё-таки это работа. "Рубин" остался вам должен, ведь в клубе скопились долги по зарплатам?

– Я бы не очень хотел говорить про деньги, они для меня не так важны. Но мне кажется, что в момент перехода со мной обошлись совсем не так, как я этого заслуживал, по-моему, это было неправильно. Это их решение, часть бизнеса, я должен принять такой подход. Но я не позволю, чтобы этот момент хоть как-то повлиял на моё отношение к России, Казани и "Рубину", никакого негатива у меня нет. Я наслаждался каждым днём, мне очень понравился город, люди в нём, клуб и тренеры.

Бизнес online
Теги: Бауэр Рубин
Сегодня, 10:56
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(1)
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мориц Бауэр: со мной поступили некрасиво, но это повлияло на мое отношение к России

Мориц Бауэр: со мной поступили некрасиво, но это НЕ повлияло на мое отношение к России

добавьте "НЕ" перед словом повлияло
а игрок молодец!)надеюсь умный и не будет вестись на пропаганду британцев
успехов ему там)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 11:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Красавец. Редко такое встречается
Регистрация: 17.11.2017
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