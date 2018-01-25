Мориц Бауэр: со мной поступили некрасиво, но это повлияло на мое отношение к России

Защитник "Сток Сити" Мориц Бауэр рассказал о своем расставании с "Рубином".– Пару месяцев назад узнал об интересе из Англии. Меня просматривали во время матчей за сборную Австрии, но тогда до меня доходили только слухи. А в середине декабря, когда закончился первый круг чемпионата России, мне позвонил агент и рассказал, что "Сток" во мне заинтересован, что они смотрели на меня и переход может состояться. В начале января была немножко сложная ситуация, но это нормально, в итоге я подписал контракт с новым клубом в первую неделю января.– Я играю в футбол не для денег, правда. Я очень люблю свою работу, я люблю футбол. В Казани мне всё нравилось, я провёл отличные полтора года в России. Но если ты футболист, у тебя есть амбиции, то на предложение от клуба АПЛ соглашаются совсем не из-за денег. Это лучшая лига с лучшим футболом, долго думать не нужно, тем более, если приглашает клуб с такой историей. Делать такой шаг вперёд, чтобы соперничать с сильнейшими игроками, нужно быстро.– Я бы не очень хотел говорить про деньги, они для меня не так важны. Но мне кажется, что в момент перехода со мной обошлись совсем не так, как я этого заслуживал, по-моему, это было неправильно. Это их решение, часть бизнеса, я должен принять такой подход. Но я не позволю, чтобы этот момент хоть как-то повлиял на моё отношение к России, Казани и "Рубину", никакого негатива у меня нет. Я наслаждался каждым днём, мне очень понравился город, люди в нём, клуб и тренеры.