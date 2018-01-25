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Криштиану Роналду: у нас впереди еще много битв, которые нужно выиграть

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду подбодрил команду в своем твиттере.

Вчера подопечные Зинедина Зидана проиграли "Леганесу" (1:2) в четвертьфинале Кубка Испании.

"Команда крепкая духом. Команда с мужеством мадридистов. У нас впереди еще много битв, которые нужно выиграть", – написал Роналду.
Теги: Роналду Реал
Вчера, 21:20
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(2)
№2 Написал: НетуЧерного (Вчера, 21:33) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Шо, опять битва за контракт?


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: miktar (Вчера, 21:24) #
  • 0
  •  (8)

тьфу на прилизанного.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
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