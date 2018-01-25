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"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Жозе Моуринью

"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт главным тренером команды Жозе Моуринью, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2020 года.

Напомним, что португалец возглавил клуб в мае 2016 года и заключил контракт на три года.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Вчера, 21:44
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№1 Написал: НетуЧерного (Вчера, 22:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зря, скоро весна, в Зине традиционно место освободится. Поднакопил бы денег на старость... Делов-то - на 3 года контракт подписать, год поржать с лавки над дебилами - и с неустойкой свалить


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
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