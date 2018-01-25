"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Жозе Моуринью

"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт главным тренером команды Жозе Моуринью, сообщает официальный сайт клуба.Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2020 года.Напомним, что португалец возглавил клуб в мае 2016 года и заключил контракт на три года.