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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Жозе Моуринью
"Манчестер Юнайтед" подписал новый контракт главным тренером команды Жозе Моуринью, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2020 года.
Напомним, что португалец возглавил клуб в мае 2016 года и заключил контракт на три года.
Новое соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2020 года.
Напомним, что португалец возглавил клуб в мае 2016 года и заключил контракт на три года.
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