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"Барселона" победила "Эспаньол", Коутиньо дебютировал за каталонцев

Кубок Испании

1/4 финала

"Барселона" – "Эспаньол" 2:0

Голы: Суарес, 9, Месси, 25

"Барселона": Силлессен, Альба, Пике, Юмтити, Видаль (Паулиньо, 63), Роберто, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 90+3), Иньеста (Коутиньо, 68), Суарес, Месси

"Эспаньол": Лопес, Наварро, Кариколь, Налдо, Кансеко, Лопес, Дардер (Баптистау, 46), Фуэго, Санчес (Мелендо, 86), Гранеро (Гарсия, 65), Морено

Предупреждения: Суарес, 8, Кансеко, 19, Месси, 27, Альба, 38, Гранеро, 60, Гарсия, 72, Налдо, 77, Паулиньо, 82
Теги: Барселона Эспаньол
Сегодня, 01:25
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 08:37) #
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Коутиньо ничего так, живенький. У Барсы как всегда, двое забивают.
Регистрация: 16.03.2009
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