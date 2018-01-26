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Лоран Блан: сборная Франции способна преподнести сюрприз на ЧМ-2018

Бывший главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан назвал своего фаворита предстоящего ЧМ-2018.

"Я бы назвал сборную Бразилии — у них отличный состав. Также отмечу аргентинцев, ведь у них есть Лионель Месси. Хорошие шансы на победу и у триумфаторов последних лет — Германии и Испании. Что же касается французской команды — она скорее станет той, которая способна преподнести сюрприз. В 1998 году, когда ЧМ проходил во Франции, в нашу сборную на родине практически никто не верил. Мы не считались главными фаворитами и претендентами на кубок. Но через месяц вся страна праздновала с нами триумф. Возможно, и России удастся летом удивить всю футбольную общественность и даже тех, кто в нее не верит", — цитируют Блана "Известия"..
Теги: Блан Сборная Франции
Вчера, 19:45
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