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"Зенит" начал продажу билетов на матч с "Селтиком"

"Зенит" опубликовал информацию о продаже билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы с "Селтиком".

Минимальная стоимость билетов - 500 рублей, максимальная - 4000 рублей. Стоимость визита бизнес-клуба - 9000 рублей.

Первая игра между российским и шотландским клубами состоится 15 февраля в Глазо. Ответная встреча пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Селтик
Вчера, 22:20
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