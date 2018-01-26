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Березуцкий, Щенников и Жамалетдинов тренировались по индивидуальной программе

Футболисты ЦСКА после трехдневного перерыва приступили к работе на втором учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.

По индивидуальной программе тренировались Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Тимур Жамалетдинов. Иван Олейников, принимавший участие в товарищеском матче с "Волеренгой", вернулся в расположение молодежной команды армейцев.

Сообщается, что форвард Аарон Оланаре, у которого на днях родился сын, присоединится к команде в понедельник.
Теги: ЦСКА
Вчера, 23:51
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