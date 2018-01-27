Борис Игнатьев: предложение от клуба РФПЛ? Сейчас этот вопрос закрылся. По обоюдному несогласию

Бывший вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой рассказал, как расстался с клубом, в котором разных должностях проработал более пяти лет, а также поделился своими дальнейшими планами.- Что у меня нового? Сейчас нахожусь в поиске, в обсуждении разных деталей. Пока ничего не могу сказать. Это не так все быстро - говорит Игнатьев.- Сейчас этот вопрос закрылся. Как бы это сказать — по обоюдному несогласию.- На данном этапе — да.- В этом варианте в уже нет. То, что я предложил, не устроило людей. То, что они предложили, не устраивает меня. Больше по этому поводу не могу ничего сказать. Извините.- Ничего, все нормально. Было предложение не участвовать в дальнейшем проекте. Я поблагодарил и пожелал успехов клубу. И все, что мне было нужно в плане юридических моментов, все было решено. Никаких возражений со стороны нового руководства не было. Расстались по-людски.- Да. Но не от первых лиц клубов. Такого, чтобы, допустим, вот «завтра приходи» - такого нет. Конкретики нет.- Не буду лукавить, работать - очень важно для меня, и сидеть сложа руки я не собираюсь. Сейчас тружусь по несколько другой линии, по линии просвещения: читаю лекции в ВШТА.