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Борис Игнатьев: предложение от клуба РФПЛ? Сейчас этот вопрос закрылся. По обоюдному несогласию

Борис Игнатьев: предложение от клуба РФПЛ? Сейчас этот вопрос закрылся. По обоюдному несогласию Бывший вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, как расстался с клубом, в котором разных должностях проработал более пяти лет, а также поделился своими дальнейшими планами.

- Что у меня нового? Сейчас нахожусь в поиске, в обсуждении разных деталей. Пока ничего не могу сказать. Это не так все быстро - говорит Игнатьев.

- Была информация, что у вас имеется предложение по работе от клуба РФПЛ.

- Сейчас этот вопрос закрылся. Как бы это сказать — по обоюдному несогласию.

- Словом, это предложение отпадает?..

- На данном этапе — да.

- Что означает «на данном этапе»? Вы можете вернуться к его рассмотрению?

- В этом варианте в уже нет. То, что я предложил, не устроило людей. То, что они предложили, не устраивает меня. Больше по этому поводу не могу ничего сказать. Извините.

- Как расстались с «Торпедо»?

- Ничего, все нормально. Было предложение не участвовать в дальнейшем проекте. Я поблагодарил и пожелал успехов клубу. И все, что мне было нужно в плане юридических моментов, все было решено. Никаких возражений со стороны нового руководства не было. Расстались по-людски.

- Предложения от клубов ФНЛ и ПФЛ вам поступают?

- Да. Но не от первых лиц клубов. Такого, чтобы, допустим, вот «завтра приходи» - такого нет. Конкретики нет.

- Все знают вас, как человека, который не умеет долго сидеть без дела.

- Не буду лукавить, работать - очень важно для меня, и сидеть сложа руки я не собираюсь. Сейчас тружусь по несколько другой линии, по линии просвещения: читаю лекции в ВШТА.
Теги: Игнатьев
Сегодня, 08:48
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