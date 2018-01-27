Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Криштиану Роналду: мне нравится в Испании и в "Реале", конечно, хочу остаться

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что хотел бы остаться в "Реале", его все устраивает в Испании.

"Конечно, я хочу остаться в "Реале". Я живу тут с 2009 года, мне нравятся люди и погода. До Португалии можно добраться на машине.

Испания - это отличная страна, мне нравится здесь и нравится играть в "Реале", – передает слова Роналду Marca.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 08:48
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 11:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Понял противный,что никто его особо покупать не хочет и по другому запел.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.