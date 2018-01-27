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Игорь Шалимов: в целом, сбор в Абу-Даби прошел положительно

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался относительно сборов в Абу-Даби. В заключительном контрольном матче его подопечные уступили "Астане" (1:3).

"Выполнили свой план. Некоторые потери были из-за травм. Хорошо, что в последнем матче обошлось без них. Получили хорошую нагрузку. Возможно, жара для ребят была непривычна.

Матч сыграли неудачно. Моментами действовали неплохо, но, сказалось то, что после игры мы отсюда улетаем. В целом, считаю, сбор прошел положительно", - передает слова Шалимова пресс-служба "быков".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 08:59
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