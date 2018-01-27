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Криштиану Роналду: я по-прежнему красив (фото)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду прокомментировал рассечение лица, полученное в матче с "Депортиво".

"Я по-прежнему счастлив и красив. Зрение осталось таким же четким, как и раньше. Так что проблем нет.

Мой план по уходу из футбола в 41 год, вероятно, будет сложно реализовать. Поэтому я ценю настоящий момент", - приводит слова Роналду Marca.

Теги: Роналду
Сегодня, 10:01
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7
(3)
№7 Написал: александр матасов (Сегодня, 12:05) #
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online

Мужик должен быть чуть красивее обезьяны,заканчивать будешь в ,,Спартаке,,.
Регистрация: 5.02.2017
№6 Написал: junga Сочи (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
приз подходящий: Муррр года


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№5 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 11:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romella
Мой план по уходу из футбола в 41 год, вероятно, будет сложно реализовать.
будешь заканчивать карьеру в зените...и на баклан-арене всегда аншлаг..в перерыве музыка из Полицейской академии.."Танцуют все"

Да нет ты что то перепутал это у вас гейкомандочка, одни пупсики и шоколадочки.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017
№4 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:25) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мой план по уходу из футбола в 41 год, вероятно, будет сложно реализовать.
будешь заканчивать карьеру в зените...и на баклан-арене всегда аншлаг..в перерыве музыка из Полицейской академии.."Танцуют все"
Регистрация: 14.12.2011
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"противный" laughing


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 10:46) #
  • +1
  •  (3)
online

Шрамов нет? Счастлив? Красив? Он - не настоящий!
Регистрация: 30.08.2008
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:03) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
"Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи". satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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